Fábio reforça necessidade de volta por cima do Fluminense: ‘Jogo a jogo’

Goleiro vai bem, mas não evita derrota do Tricolor sobre o Glorioso, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos

Novamente a rotina se repetiu para o Fluminense no Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor não conseguiu propor sua forma de jogar e perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, pela competição nacional . Ao comentar a situação do Flu, o goleiro Fábio reforçou a necessidade do Tricolor interromper sua sequência negativa.

O Fluminense não vence no Brasileiro desde o dia 20 de abril quando derrotou o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. São cinco partidas de jejum, sendo três derrotas e dois empates na competição.

Com o resultado, o Fluminense perde uma colocação na tabela do Brasileiro e agora é 16º, com seis pontos somados em 24 possíveis. O Tricolor pode voltar à zona de rebaixamento do torneio nacional, visto que o Criciúma só entra em campo na quinta-feira, contra o Athletico.