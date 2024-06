Em Goiânia, Corinthians, com dez, cede o empate nos acréscimos

As coisas não andam bem para o Corinthians. Nesta terça-feira (11/6), o time conseguia um grande resultado, pois mesmo com dez desde os 33 do 1º tempo (Gustavo Henrique expulso) abriu 2 a 0, gols de Yuri Alberto, e segurava o resultado. Mas Cacá fez um gol contra e, nos acréscimos, Shaylon, de pênalti, fez o gol de empate.

Com este 2 a 2, o Corinthians sai da zona de rebaixamento, com seis pontos, Mas o primeiro dentro (Criciúma) tem apenas um ponto a menos. E menos três jogos. O Atlético-GO, com cinco pontos, segue no Z4.

Boa, Yuri Alberto!

O jogo começou com o Atlético já criando grande chance, com Emiliano Rodríguez concluindo para defesa espetacular de Carlos Miguel. O goleiro coritiano já tinha feito outra grande defesa quando, aos 14, o Timão saiu na frente numa jogada toda de Yuri Alberto. O atacante caiu pela direita e recebeu um lançamento do zagueiro Cacá. Dominou, cortou a marcação de Alix e bateu sem chance para Ronaldo.

O Corinthians passou a dominar. Wesley pela esquerda era ótima opção ofensiva. Mas quase saiu o segundo gol quando Coronado cruzou uma bola que Gustavo Hernique cabeceou para grande defesa de Ronaldo.