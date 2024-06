Diniz promete reformulações para corrigir desempenho do Fluminense

“Tá sendo treinado e muito. O Botafogo teve outras maneiras de fazer gol na gente, especialmente de transição e bola longa. Mas bola parada a gente treinou sistematicamente para não tomar gol. Foi uma falha coletiva, mais uma que a gente tem na temporada, de bola aérea”, disse.

Reforços

Por fim, o treinador do Fluminense destacou que o atual elenco pode superar a má fase e conquistar bons resultados. No entanto, Diniz também deixou em aberto a possibilidade de contratações.

“Elenco nunca tá fechado, mas o problema não é contratação. Problema tá aí, a solução aqui. Se fosse contratar um ou outro jogador, seria fácil. Fluminense não é isso. Os jogadores que tão aí são jogadores que em 2022 jogaram muito bem, ficaram em terceiro, quase em segundo. No ano passado ganharam dois títulos, já ganhou um título esse ano. A base tá toda aí dos jogadores. São extremamente capazes de fazer e produzir mais. Acredito muito no que a gente tem aqui”, finalizou.

Com o resultado, o Fluminense perde uma colocação na tabela do Brasileiro e agora é 16º, com seis pontos somados em 24 possíveis. Inclusive, o Tricolor pode voltar à zona de rebaixamento do torneio nacional, visto que o Criciúma só entra em campo na quinta-feira, contra o Athletico.