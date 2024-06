David Luiz brinca sobre ausência de gol de falta pelo Flamengo: ‘Desculpa, Nação’

Autor de uma pintura com a camisa da Seleção no Mundial de 2014, David Luiz é cobrado pelos rubro-negros para marcar gol em cobrança de falta

O gol de falta de David Luiz na Copa do Mundo de 2014, contra a Colômbia, fez com que o zagueiro conquistasse o posto de especialista na cobrança. Dessa forma, torcedores do Flamengo cobram um gol de bola parada do jogador. Ao “Ge”, ele afirmou que é o jogador que mais marca de falta nos treinos, mas que os triunfos não saem nos jogos.

“Quem mais faz gol de falta no treino sou eu, mas só no treino. No jogo não está saindo. Desculpa, Nação (risos)”, disse David.