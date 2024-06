Cristiano Ronaldo marca dois no último amistoso de Portugal antes da Euro

Atacante voltou a atuar após ter ficado no banco contra a Croácia, marcando duas vezes em vitória contra a Irlanda Crédito: Jogada 10

No último jogo antes de entrar na Eurocopa para buscar o bicampeonato, Portugal recebeu a Irlanda e venceu por 3 a 0, nesta terça-feira (11), no Estádio Municipal, em Aveiro (POR). E foi com direito a festa da torcida, já que Cristiano Ronaldo marcou dois gols – um deles um golaço, aliás. João Félix foi o responsável pelo outro gol dos portugueses, no que foi a despedida do torcedor antes de viajar para a Alemanha para a disputa da Euro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Szczesny, da Juventus, está perto de assinar com clube de Cristiano Ronaldo

O jogo Atuando em casa, Portugal era o dono do jogo, empilhando, assim, oportunidades desde o início. Aos 16′, João Félix teve grande chance, chutando de primeira e obrigando Kelleher a fazer grande defesa. Na cobrança de escanteio desse lance, porém, o próprio camisa 11 abriu o marcador, aos 17′. Ele recebeu de Bruno Fernandes e soltou a canhota para superar o goleiro do Liverpool: 1 a 0. Foi seu oitavo gol com a camisa de Portugal. Aos 21′, Cristiano Ronaldo cobrou falta na trave, quase dobrando a vantagem. Mas seus gols estavam marcados para acontecer no segundo tempo. Aos 5′, ele recebeu lançamento espetacular de Ruben Neves, dominou do lado direito da área e, de esquerda, mandou um petardo no ângulo de Kelleher. Indefensável!