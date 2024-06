Com dois a menos, Mirassol vence Goiás e tira o Santos do G4 da Série B

Em jogo repleto de polêmicas, Leão tem atuação heroica, faz 1 a 0 e pula para terceiro lugar; Esmeraldino desperdiça chance de reassumir o topo Crédito: Jogada 10

Com dois homens a menos desde a metade do segundo tempo, o Mirassol segurou a pressão e venceu o Goiás por 1 a 0 na noite desta terça-feira (11), no interior paulista, pela nona rodada da Série B do Brasileiro. Os visitantes, aliás, precisavam apenas de um empate para assumir a liderança do campeonato. Dellatorre anotou o gol solitário da partida no Estádio José Maria Campos Maia. Este foi o primeiro duelo entre Mirassol e Goiás na história. O Leão iguala, portanto, os 17 pontos do próprio Esmeraldino e entra pela primeira vez no G4. Além disso, tira o Santos do pelotão do acesso – o Peixe agora cai para o quinto lugar, com 15 pontos. Os goianos, por outro lado, não conseguiram o resultado que os recolocariam na liderança da Segunda Divisão.

O jogo Houve polêmica na primeira etapa do jogo no Maião. Mirassol e Goiás travaram duelo com bastante equilíbrio até Fernandinho, que já havia levado o cartão amarelo por reclamação, fez falta por trás em Dieguinho e recebeu o vermelho. Com um a mais, os visitantes buscaram pressionar diante de um adversário que soube se defender. Aos 44, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz expulsou direto David Braz após falta sobre Dellatorre. Com o auxílio do VAR, ele fez a revisão do lance e voltou atrás em sua decisão. Na cobrança da falta, Danielzinho levantou na área, e Dellatorre ajeitou para João Victor balançar a rede. Contudo, o VAR novamente entrou em ação e, após alguns minutos, apontou impedimento do atacante do Mirassol, anulando o gol. No retorno do intervalo, o Goiás foi para cima e teve duas boas chances. Mas o Mirassol foi cirúrgico em sua resposta. Aos 22 minutos, numa jogada ensaiada, Neto Moura lançou na área, João Victor tocou para o meio, e Dellatorre mandou para a rede. O auxiliar apontou impedimento de João Victor e anulou a jogada. Ao reclamar acintosamente, Dellatorre recebeu o vermelho direto. Aí veio o lance curioso, já que o VAR entrou em ação e validou o gol. A expulsão, contudo, já havia ocorrido.