Com Carlos Miguel, Corinthians divulga escalação contra o Atlético-GO

O Corinthians divulgou a escalação que vai a campo logo mais nesta terça-feira (11) para enfrentar o Atlético-GO, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O goleiro Carlos Miguel, perto de acertar com o Nottingham Forest (ING), está entre os titulares. Matheus Donelli, que renovou o contrato com o Timão nesta semana, surge no banco de reservas.

Com a ausência de Félix Torres, convocado pelo Equador na Data Fifa, Gustavo Henrique ganha oportunidade na zaga. A novidade fica por conta da presença do lateral-esquerdo Diego Palacios no banco de reservas. Contratado para a temporada, ele estava ausente desde o final de janeiro, com lesão no joelho.