Bruno Guimarães faz alerta para amistoso: ‘Temos que ter cuidado com os contra-ataques’

Após a vitória diante do México por 3 a 2, que começou com a Seleção Brasileira em campo com time formado por reservas, o técnico Dorival escalará a sua equipe com força máxima para encarar os Estados Unidos nesta quarta-feira (12). Um dos titulares será Bruno Guimarães. Em coletiva de imprensa na véspera do confronto em Orlando, na Flórida, o meia chamou a atenção para a qualidade do adversário.

“São jogadores jovens e com experiência. Jogadores que passaram ou estão na Premier League. Usam o contra-ataques e deixam jogadores para utilizar a velocidade. Vimos alguns espaços que eu não posso revelar, mas esperamos fazer o que o Dorival mostrou no vídeo e ficar atentos aos contra-ataques”, disse Bruno.