Bragantino x Atlético-MG, AO VIVO, às 20h (de Brasília)

Este jogo que pode colocar o Bragantino no topo do Brasileirão ou o Galo prõximo da zona da Liberta terá a narração de João Delfino

Bragantino e Atlético-MG duelam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta tem 12 pontos e busca voltar ao G4. Já o Galo estacionou na 10ª colocação, com dez pontos. Mas pode pular até para a quinta posição. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia com um pré-jogo a partir das 20h. A narração é de João Delfino.

João Delfino narra o jogo. Mas a cobertura da Voz conta ainda com Maira Nunes nos comentários e Júnior Azevedo nas reportagens. Clique na arte acima, a partir das 20h, e não perca nada desta partida.