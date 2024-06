Botafogo projeta reduzir dívida em R$ 500 milhões até o fim do ano

Após conseguir reduzir as dívidas trabalhista e cível, o Botafogo está em negociações com o governo em relação às dívidas tributárias. A expectativa da diretoria da alvinegra é que o acordo seja finalizado até o fim do ano, totalizando assim numa redução do passivo total de R$ 1,1 bilhão para R$ 600 milhões, explicou o CEO Thairo Arruda no podcast da “Botafogo TV” nesta segunda-feira (10/6).

“Quando começamos na SAF, o passivo histórico do Botafogo era de R$ 1,1 bilhão e tínhamos R$ 120 milhões em receitas. Era uma relação quase de um para dez. Em qualquer setor, isso é falência de longe. No ano passado, conseguimos fechar com R$ 530 milhões de receita. O primeiro passivo que focamos é o trabalhista, que é onde sofremos mais, com penhoras, decisões judiciais às vezes esdrúxulas… Sofremos penhoras no começo da SAF, mesmo com a lei nova. Quando assumimos, eram R$ 250 milhões de dívidas trabalhistas. Reestruturamos o RCE e hoje temos R$ 150 milhões, está bem equalizado, pagando direitinho”.