Ayrton Lucas está fora do jogo entre Flamengo e Grêmio. O lateral-esquerdo segue se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O camisa 6 estava cotado para entrar em campo, mas ainda não está em condições físicas de atuar. A informação é do portal “Trivela”.

Desfalques do Flamengo

Tite, dessa forma, deve improvisar Léo Pereira na vaga de Ayrton Lucas. Afinal, Matías Viña, substituto da posição, está defendendo as cores do Uruguai nesta Data-Fifa. Varela, De la Cruz, Arrascaeta e Pulgar também foram convocados e são desfalques confirmados em campo.

Além disso, Allan, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, também está fora do jogo. O volante vinha ganhando sequência com Tite e protagonizando atuações seguras em campo. O técnico deve iniciar com Igor Jesus ou improvisar Léo Ortiz na função.

Lesão de Ayrton Lucas

A contusão do lateral aconteceu no dia 28 de maio, diante do Millonarios, no Maracanã. O camisa 6 sentiu um desconforto no começo do jogo e saiu de campo ainda no primeiro tempo. O jogador, desde então, vem realizando trabalhos especiais no Ninho do Urubu.