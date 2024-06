Atlético vira para cima do Bragantino e sobe na tabela do Brasileirão

Após sair atrás, Galo, mesmo desfalcado e fora de casa, vira ainda no primeiro tempo com gols de Zaracho e Paulinho e cola no G4

Na noite desta terça-feira (11/6), o Atlético Mineiro conseguiu um grande resultado. Afinal, em pleno Nabizão, venceu de virada o Bragantino, por 2 a 1. Foi um triunfo na raça, pois o Galo teve muitos desfalques, incluindo Hulk (machucado) e Arana (na Seleção) e foi dominado a maior parte do tempo. O Bragantino saiu na frente com Lucas Evangelista. Mas Zaracho e Paulinho, num intervalo de dois minutos, marcaram os gols dos mineiros. Todos os tentos foram no primeiro tempo.

Neste jogo com 11 amarelos e dois vermelhos (um para cada time), o Atlético, com o excelente resultado em Bragança Paulista, vai aos 13 pontos, encostando no G4. Já o Bragantino para nos 12 pontos. Sonhava com a vice-liderança, mas vai ficar fora do G6.