Atacante,ex-Corinthians, é internado dias antes de sua despedida do futebol

Jogador que defendeu o Timão iria se aposentar com a camisa do León, do México, mas partida precisou ser adiada Crédito: Jogada 10

O ex-atacante do Corinthians, Mauro Boselli, precisou de auxílio médico e causou preocupação. Isso porque, no último domingo (9/6), o argentino foi diagnosticado com uma anemia depois de sangramento no sistema digestivo. Assim, foi internado com urgência dias antes de sua partida de despedida do futebol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O jogador, de 39 anos, iria fazer sua última partida, no próximo sábado (15), pelo León, do México. Equipe, na qual, ele teve passagem marcante, mas o jogo precisou ser adiado.

A empresa responsável por organizar o evento, a WFG, emitiu nota através das redes sociais para esclarecer a situação. Como é de conhecimento público, Mauro Boselli está internado desde ontem, domingo, por uma síndrome anêmica grave e sintomática, secundária a sangramento digestivo. Diante dessa infeliz notícia, a partida de despedida do Matador marcada para sábado, 15 de junho, será remarcada. O trabalho está em andamento para encontrar a melhor data, com a intenção de fazê-lo até dezembro de 2024. Mauro, desejamos-lhe uma rápida recuperação! Boselli também se manifestou por meio das redes sociais. Tanto para tranquilizar os fãs, agradecer o apoio. Assim como para comunicar que está se sentindo bem e lamentar o episódio.