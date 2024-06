André Balada ‘legaliza’ apelido e comemora fase: ‘Pareço o Mickey na Disney’

O atacante André, mais conhecido como André Balada, “legalizou” o apelido que tentou se esquivar durante anos após a boa fase que vive no América-RJ, time que tem Romário como presidente e jogador.

Isso porque o camisa 9 do Mecão afirmou que se sente o Mickey na Disney tamanha a popularidade que tem com os torcedores do clube e os fãs do futebol no geral.

“Eu não consigo sair mais, pareço o Mickey na Disney. A galera me vê na noite e já vem me parar… Não tem como passar batido, já legalizei a música”, brincou o atacante, em entrevista ao canal do jornalista Igor Rodrigues.