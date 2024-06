Vila Nova x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Vila Nova e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (10/6) pela nona rodada da Série B-2024, O jogo será às 19h (de Brasília) no OBA, em Goiânia. Enquanto o Vila tem 11 pontos, em 11º lugar, buscando se aproximar do G4, os cearenses têm 15 pontos. Está em quinto lugar e, em caso de vitória, assumirá a liderança. É jogo pra não se perder. E a Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 17h30, com o seu tradicional esquenta. O comando e a narração é do premiado Cesar Tavares.

Além de Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp de melhor narrador esportivo digital em 2022 e 2023, a cobertura com Figueiredo Jr nos comentários. Já as reportagens estão com Will Ferreira. Para isso basta clicar na arte acima.