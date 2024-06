Vila Nova marca de pênalti aos 51 minutos e derrota Ceará, pela Série B

Em duelo eletrizante, o Vila Nova derrotou por 3 a 2 o Ceará na noite desta segunda-feira (10), em Goiânia, pela nona rodada da Série B do Brasileiro. Os donos da casa estiveram duas vezes no comando do placar com gols de Juan Christian e João Vitor, mas o Vozão empatou com Raí Ramos, de pênalti, e Erick Pulga. Nos acréscimos, Alesson, de pênalti, anotou o gol do triunfo colorado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Desse modo, o Vila volta a triunfar na Segunda Divisão após três rodadas. O time, aliás, fatura a primeira vitória desde o vice-campeonato da Copa Verde com um amargo 10 a 0 no placar agregado a favor do Paysandu.

Com o resultado desta segunda, o Tigrão aparece em nono lugar, agora com 14 pontos, um a menos do que o Ceará, que deixa o G4, passando a ocupar a quinta posição.