Veja a provável escalação do Corinthians para encarar o Atlético-GO

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira (11) e mede forças contra o Atlético-GO, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Antônio Accioly e o time de António Oliveira precisa somar pontos de qualquer forma. Atualmente, o Timão figura a 17ª colocação, com cinco pontos.

A principal novidade entre os relacionados do Alvinegro fica por conta do lateral-esquerdo Diego Torres. O jogador está de volta após se recuperar de lesão que o tirou de combate nos últimos 110 dias. Apesar do retorno, Hugo irá permanecer no time.