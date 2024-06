Vasco convida torcedores para audiência pública em São Januário

Debate acontece nesta terça-feira (11) e visa a aprovação do Projeto de Lei do potencial construtivo do estádio vascaíno Crédito: Leandro Amorim

Através das redes sociais, em postagens nesta segunda-feira (10), o Vasco convidou seus torcedores para a terceira audiência pública referente à reforma de São Januário. O debate será no próprio estádio, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília). A audiência acontece entre as duas votações esperadas na Câmara Municipal antes de sanção do prefeito. Na primeira, na última quinta-feira (6), o Projeto de Lei de repasse do potencial construtivo de São Januário recebeu 100% dos votos positivos, sendo aprovado em uma primeira discussão.