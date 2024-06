Thiago Silva, do Fluminense, realiza exames no CT Carlos Castilho

Zagueiro esteve presente no Centro de Treinamento para iniciar trabalhos no Fluzão. Estreia, porém, só deve ocorrer em um mês

O zagueiro Thiago Silva começou, enfim, os trabalhos no Fluminense. Três dias depois de sua apresentação, o defensor esteve presente no CT Carlos Castilho, na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com informações do jornalista José Ilan, Silva realizou exames fisiológicos, conversou com jogadores e funcionários, além de acompanhar parte do treino comandado pelo técnico Fernando Diniz.

