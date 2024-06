Sport x Paysandu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Sport e Paysandu jogam na noite desta segunda-feira (10/6), às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será na Arena Pernambuco. O time pernambucano está num momento de irregularidade. Com 12 pontos, ocupa o décimo lugar e um novo tropeço o deixará longe do G4. Já o Paysandu, após um péssimo início, vem em constante reação e animado com a conquista da Copa Verde. No momento, tem oito pontos, em 16º lugar. Já saiu do Z4 e agora quer se aproximar da metade de cima da tabela.

A Voz do Esporte tranmistie este jogo. A cobertura começa às 19h30 com o tradicional pré-jogo com todas as informações sobre as equipes. Assim que a bola rolar, Jo;ão Moreira está na narração.