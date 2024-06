Sem a Arena, Grêmio terá uma semana de treinos no Rio

Tricolor Gaucho enfrentará o Flamengo no Maracanã e depois recebe o Botafogo no Espírito Santo

Sem casa por conta da tragédia em Porto Alegre, o Grêmio “sofre” com viagens. Dessa forma, precisa estudar a melhor logística possível. Assim, a comissão técnica do Tricolor definiu que passará essa semana no Rio de Janeiro. As atividades serão realizadas no CT do Fluminense, com treinos em horários alternados ao do Flu.

A delegação desembarcou na capital do Rio de Janeiro nas primeiras horas deste domingo (9). O elenco, aliás, recebeu folga um dia após empatar com o Estudiantes (ARG) pela Libertadores, no Couto Pereira. Hospedado na nobre Barra da Tijuca, o Grêmio treinará no Rio entre segunda (10) e quarta-feira (12). Já na quinta-feira (13), irá ao Maracanã enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão.

No domingo (16), o Grêmio enfrentará outra equipe carioca, o Botafogo, mas na condição de mandante. Sem poder contar com a Arena, a diretoria optou por colocar a partida em Cariacica (ES), cidade a 520 km do Rio de Janeiro. Ou seja, a decisão foi estratégica, a fim de atenuar o desgaste do elenco. A viagem para o estado vizinho ao RJ será no sábado (15).