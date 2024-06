São Paulo pode assumir a liderança do Brasileirão; veja o cenário

Nesta quarta-feira (12), o São Paulo visita o Internacional pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e sonha em assumir a liderança do torneio. Até o momento, o Tricolor aparece na quarta colocação, com 13 pontos. O Flamengo, atualmente na ponta da classificação, está com 14 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por causa do cenário, é plausível que o time do Morumbi possa fechar a rodada na liderança. Apesar de contar com essa possibilidade, o cenário não é tão simples.