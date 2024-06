Santos passa pelo pior momento defensivo em toda a temporada

O Santos vive sua primeira grande turbulência após engatar três derrotas seguidas na Série B. O mal momento passa também pelo desempenho ruim do sistema defensivo nos últimos jogos, já que sofreu dez gols nas nove primeiras rodadas da competição. Sete só nesta sequência negativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos três jogos, o Peixe sofreu dois gols do América-MG e do Botafogo-SP e três do Novorizontino. Neste mesmo período, balançou a rede apenas três vezes. Se comparar com o início da Série B, o Santos sofreu apenas três tentos nas primeiras seis partidas da competição.