Romário participa de amistoso do America e forma dupla com Romarinho

O Baixinho participou de 45 minutos do jogo-treino do America com o Zinzane FC nesta segunda-feira Crédito: Jogada 10

Ainda sem estrear pelo America, o presidente-jogador Romário participou do amistoso contra o Zinzane FC nesta segunda-feira (10), no clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. O Baixinho, que jogou ao lado de seu filho Romarinho, atuou por 45 minutos. Por muito pouco o camisa 11 não deixou o jogo-treino com um amistoso. Ao fim do amistoso, Romário, que recentemente reclamou de um desconforto nas costas, realizou trabalho regenerativo. Além de Romário e Romarinho, participaram do amistoso os atletas que jogara por menos tempo contra o Serrano, no sábado, no empate por 2 a 2.