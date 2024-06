Portugal x Irlanda: escalações e onde assistir

No último compromisso de Portugal antes do início da Eurocopa 2024, Cristiano Ronaldo e companhia recebem a Irlanda nesta terça-feira (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em amistoso nesta Data Fifa de junho.

Como chega Portugal

Os portugueses vêm de uma derrota por 2 a 1 para a Croácia, a primeira dos croatas na história do confronto. Ao mesmo tempo, o técnico Roberto Martínez precisa resolver um problema no sistema defensivo. Isto porque nos últimos quatro jogos a equipe sofreu gols.

No entanto, a boa notícia é que Cristiano Ronaldo pode ter mais minutos em campo após ficar na reserva durante a partida contra a Croácia.