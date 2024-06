Panathinaikos, gigante grego, anuncia técnico ex-seleção do Uruguai

O treinador Diego Alonso, ex-seleção do Uruguai, é o novo comandante do Panathinaikos, um dos dos três grandes do futebol grego. A divulgação ocorreu nesta segunda-feira (10/6) e o uruguaio assinará por dois anos. Alonso assume a vaga que era do interino Christos Kontis (assumiu após a saída do treinador Fatih Terim).

Raio X de Diego Alonso

Ex-atacante com sucesso no início do século, Diego Alonso defendeu Peñarol, Valencia, Atlético de Madrid e Uruguai, entre outros. Como treinador, trabalhou no Peñarol e Olimpia e com passagem pela seleção do Uruguai entre 2021/22, dirigindo a Celeste na campanha da Copa do Qatar (terminou em 20º lugar). Seu último trabalho foi no Sevilla, em 2023, mas sem sucesso algum, saindo ainda no meio da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Raio X do Panathinaikos

O Panathinaikos é um dos três grandes gregos (ao lado de Olimpiacos e PAOK. Tem 20 títulos gregos (mas o último em 2009/10), sendo o segundo maior vencedor (o Olympiacos, tem 47 conquistas) e 20 Copas da Grécia, incluindo a da temporada que acabou de se encerrar, 2023/24. Atualmente conta com um brasileiro no elenco: o volante ex-Flamengo Willian Arão.