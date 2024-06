Palmeiras se prepara para ter ‘vida’ sem Luan e prepara substituto

Contudo, existe a expectativa que Luan tome a decisão ainda nesta semana para que as conversas não se arrastem. Já pensando na saída do zagueiro, o técnico Abel Ferreira deixou o defensor fora do jogo-treino no último sábado.

O Palmeiras já se prepara para ter uma vida sem Luan. O zagueiro tem oferta do América e do Toluca, ambos do México, e está em clima de despedida na Academia de Futebol. O Verdão já deixou claro que quem pagar a multa rescisória de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões) levará o jogador. Os dois clubes devem chegar no valor e o defensor vai decidir onde quer atuar.

Sem Gustavo Gómez, que está com o Paraguai para a disputa da Copa América, Luan seria o substituto natural, mas na atividade do final de semana quem ficou com a vaga foi Naves. Aliás, o garoto deve ser o substituto imediato do capitão do Verdão em sua ausência. Luan era o primeiro nome, mas sua saída fez com que o jovem defensor fosse promovido.

Volante de origem, Naves tornou-se destaque na base como zagueiro e subiu ao profissional. Ele tem apenas 23 jogos pela equipe principal, mas na maioria das vezes em que atuou, agradou o treinador. O defensor tem contrato até 2028 e deve ganhar sua primeira sequência no Palmeiras ao lado de Murilo.

Palmeiras deve ter Naves e Murilo contra o Vasco

Na próxima quinta-feira, às 21h30, diante do Vasco, no Allianz Parque, Naves deve ser o titular ao lado de Murilo. Há a possibilidade do Verdão fazer homenagens de despedida a Luan. O Palmeiras ainda não se manifestou se vai ao mercado atrás de um novo zagueiro, mas deve repor a saída, já que tem apenas três jogadores para o setor.