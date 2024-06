Neymar dá Lamborghini rosa para filha mais nova

O craque Neymar gosta de carros luxuosos e vive uma vida confortável. Aliás, a pequena Mavie ainda não completou um ano de vida, mas já está motorizada.

A pequena é filha de Neymar com Bruna Biancardi. Ela ganhou um pequeno presente do atleta brasileiro e agora é dona de uma mini Lamborghini rosa. O carro, no entanto, é elétrico e todo personalizado.