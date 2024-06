Mirassol x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mirassol enfrentará o Goiás nesta terça-feira (11) às 19h, no Estádio José Maria Campos Maia, em partida da nona rodada da Série B do Brasileirão. Com 14 pontos em oito jogos, o Leão planeja seguir próximo do G-4 e manter a boa fase.

Aliás, o Mirassol tem a invencibilidade em casa na competição, com 12 pontos conquistados em seus domínios, venceu os quatro jogos que realizou. Por isso, o técnico Mozart pede equilíbrio aos seus jogadores no confronto diante da equipe de Goiânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Goiás jogará para retomar a liderança da Série B. O time tem atualmente 17 pontos, contra 18 do América-MG, que já jogou na rodada. A equipe esmeraldina conta com o retorno de Yan Souto na zaga, substituindo Lucas Ribeiro, suspenso.