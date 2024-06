Lewandowski sai lesionado, mas Polônia vence a Turquia

Com gol no fim de Zalewski, Polônia venceu por 2 a 1, em Varsóvia. No entanto, preocupação com a lesão de dois jogadores

A Polônia venceu a Turquia por 2 a 1, em Varsóvia, no último amistoso das equipes antes de disputar a Eurocopa. A seleção anfitriã marcou com Swiderski e Zalewski, enquanto o adversário chegou anotou com Yilmaz.

Os poloneses estão no Grupo D e estreiam no domingo (16), quando enfrentam a Holanda. Em seguida, encaram a Áustria no dia 21. Por fim, terminam sua participação diante da favorita França, no dia 25.

Por outro lado, a Turquia está no Grupo F e estreia no dia 18 contra a Geórgia. A segunda partida será no dia 22 contra Portugal. Os turcos jogam com a República Tcheca no dia 26, no último jogo.