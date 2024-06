Juventude x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Enquanto a equipe gaúcha quer seguir longe do Z-4, o time Rubro-Negro precisa pontuar para sair da lanterna do Brasileirão Série A

O Juventude enfrentará o Vitória nesta terça-feira (11), no Estádio Alfredo Jaconi, pela oitava rodada do Brasileirão Série A. Com nove pontos em seis jogos, o time gaúcho ocupa a décima segunda posição e busca se manter distante do Z-4.

Nos últimos cinco jogos, a equipe treinada por Roger Machado obteve duas vitórias, duas derrotas e um empate. Aliás, vem de um resultado positivo diante do Atlético-GO, em duelo realizado em casa na semana passada, quando venceu por 1 a 0, gol de Lucas Barbosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carpini reencontrará o Juventude

Por outro lado, o Vitória quer deixar a zona de rebaixamento e precisa pontuar. A partida marcará o reencontro de Carpini, agora no time rubro-negro, contra o Juventude, equipe com a qual conseguiu o acesso à primeira divisão em 2023.