Justiça da Espanha pune racistas que insultaram Vini Jr em Valência

Vândalos receberam punições por preconceito racial contra atacante brasileiro no Mestalla em episódio do ano passado

Apesar da falta de apoio do governo espanhol em casos de racismo, Vini Jr teve uma vitória contra o preconceito racial, nesta segunda-feira (10/6). Isso porque, o Tribunal de Justiça da Espanha condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão. Exatamente porque proferiram insultos racistas ao atacante brasileiro no ano passado.

Aliás, o presidente de La Liga, Javier Tebas, também comemorou a definição.

“Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Jr. e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a LALIGA irá detectá-los, denunciá-los e lá haverá consequências criminais para eles”, detalhou o dirigente.

Episódio de racismo de torcedores do Valencia com Vini Jr

Os insultos racistas dos torcedores do Valencia contra Vini Jr ocorreram em 21 de maio do ano passado. Na oportunidade, o Real Madrid foi ao Mestalla para enfrentar o adversário. Houve interrupção do jogo por alguns minutos e o brasileiro identificou pelo menos um infrator. Os outros dois foram identificados por câmeras internas do estádio.

Antes dos atos de preconceito racial, o atacante dos Merengues tentava invadir a área do adversário. No entanto, Comert deu um carrinho e cometeu falta no camisa 7 dos Galácticos. Posteriormente, instaurou-se uma confusão no gramado e os insultos começaram a vir da arquibancada.