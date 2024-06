Jogadores do Flamengo opinam sobre o novo Mundial de Clubes

Ainda está cedo para fazer uma projeção sobre o novo Mundial de Clubes, que vai acontecer somente entre junho e julho de 2025. Entretanto, os jogadores do Flamengo opinaram sobre a disputa que vai reunir diversos times do mundo e que tende a render polêmica sobre a questão do calendário.

“Acho que é uma grande oportunidade para todos do mundo, não só para os jogadores, porque todo mundo vai ter a chance de ver jogos que sempre esperaram. Com certeza vai ser um Mundial de muito sucesso. Se eu tiver oportunidade de estar no Flamengo ainda e participar desse Mundial com certeza vai ser um dos melhores campeonatos que já disputei na minha vida”, disse David Luiz à ‘Globo’.

Além dele, o atacante Pedro apontou o espetáculo da competição. Aliás, o jogador destacou que o foco do Flamengo está em 2024.