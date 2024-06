Igor Jesus deve voltar a ser titular do Flamengo diante do Grêmio

O meio-campista Igor Jesus tem grandes chances de voltar ao time titular do Flamengo no seguinte compromisso da equipe. No caso, o embate com o Grêmio pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico do Rubro-Negro, Tite, sofre com desfalques e terá que fazer mudanças forçadas no time inicial. Dois deles dizem respeito aos volantes Allan e Pulgar, que são concorrentes de Igor Jesus. O primeiro ainda se recupera de contusão muscular na coxa direita e não deve ter condição de voltar ao time diante do Tricolor Gaúcho. Já o segundo já se apresentou à seleção do Chile para a disputa da Copa América entre junho e julho. Assim, ainda não tem previsão de retorno ao Brasil.