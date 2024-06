Gerente comemora feito expressivo do Vasco na base

As categorias de base do Vasco garantiram um grande feito nesta temporada de 2024. Afinal, conseguiu vaga na final de todas as categorias da Copa Rio no ano até o momento. E, ao site oficial do clube, o gerente executivo da base, Rodrigo Dias, comemorou o feito.

Ele falou sobre o trabalho que tem sido feito desde a sua chegada, em dezembro de 2023, ressaltando, assim, a mentalidade vencedora da base cruz-maltina.

“Essas finais e conquistas são frutos de princípios e valores que carregamos no DNA da base do Vasco. O foco da mentalidade vencedora antes de qualquer coisa é ser melhor que nós mesmos diariamente. O pensamento é no indivíduo, atletas e profissionais; evoluindo diariamente de forma incansável, buscando a excelência em tudo que fazemos”, celebrou o dirigente.