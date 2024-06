Flamengo trabalha para ter Ayrton Lucas diante do Grêmio

Ayrton Lucas é dúvida no jogo entre Flamengo e Grêmio. O lateral-esquerdo rubro-negro se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A contusão do camisa 6 aconteceu no dia 28 de maio, diante do Millonarios, no Maracanã, pela Libertadores. O jogador sentiu um desconforto no começo do jogo e saiu de campo ainda no primeiro tempo.

A expectativa do Flamengo é que Ayrton Lucas seja relacionado e retorne aos gramados diante do Grêmio. O lateral-esquerdo já faz trabalhos de fisioterapia no campo e está na fase final da recuperação. A informação é do “ge”.