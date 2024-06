Flamengo e Cruzeiro disputam a contratação de Michael, do Al-Hilal

De saída do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante Michael gerou o interesse de diversos clubes brasileiros. Entre os mais interessados estão Flamengo e Cruzeiro, que disputam pela contratação do jogador. No entanto, o Rubro-Negro acompanha a situação de perto e já indicou que está disposto a investir cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões).

Mesmo sendo destaque do time na temporada, Michael é visto como um jogador negociável pelo Al-Hilal. Isto porque, principalmente, existe a necessidade do clube abrir vagas para jogadores estrangeiros no elenco da temporada 2024/25 e o clube espera fechar com algum medalhão que ature no futebol europeu.

De acordo com o site egípcio “Tahia Masr”, o Flamengo estaria à frente na disputa pela contratação de Michael. Segundo a publicação, o clube carioca já iniciou as conversas e chegou a um acordo para trazer o atacante em julho.