Ex-jogador consegue anular vitória do Flamengo na Justiça em processo por invalidez

Defesa do ex-Flamengo nalegou que foi impedida de ouvir suas testemunhas, levando o tribunal a anular a sentença por cerceamento de defesa Crédito: Jogada 10

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro anulou, na manhã desta segunda-feira, a sentença favorável ao Flamengo na ação movida pelo ex-zagueiro Dener, que o acusava de deixá-lo inválido. A informação é do ‘ge’. Isso porque a defesa do ex-atleta alegou que foi impedida de ouvir suas testemunhas, levando o tribunal a anular a sentença por cerceamento de defesa. Além disso, os desembargadores, por unanimidade, acataram o recurso e determinaram uma nova audiência pois precisam ouvir os depoimentos necessários, seguida de um novo julgamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine