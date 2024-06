Euro: polícia alemã espera 500 hooligans sérvios para embate contra Inglaterra

A informação é do jornal inglês “The Guardian”, em publicação desta segunda-feira (10). Segundo a matéria, Peter Both, chefe da polícia de Gelsenkirchen, disse que o desafio seria interceptar o grupo antes do possível confronto com os ingleses.

A polícia alemã acredita que um grupo de até 500 hooligans sérvios tentará causar violência no jogo entre Sérvia e Inglaterra, pela Eurocopa, no próximo domingo (16), em Gelsenkirchen.

Ainda de acordo com a matéria, este é considerado um duelo de “alto risco” pela Uefa, após consulta com a polícia da Alemanha, Sérvia e Reino Unido. A partida acontece na noite de domingo, às 16h (de Brasília), na Veltins Arena, casa do Schalke 04, clube da 2.Bundesliga, e vale, então, pela primeira rodada do Grupo C da Eurocopa.

