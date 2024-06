Em meio à crise, Vasco não deve ter desfalques em virtude da Copa América

Puma Rodríguez não está na lista do Uruguai, e time carioca não terá o mesmo problema de outras equipes na disputa do Brasileirão

Diante da crise após a goleada para o rival, o Vasco tenta aproveitar a Data Fifa para voltar mais forte para o Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Álvaro Pacheco teve uma boa notícia para as próximas rodadas, já que o Cruz-Maltino passou ileso pelas convocações, até o momento, das seleções sul-americanas para a Copa América e não deve ter desfalques por este motivo.

O clube carioca tinha a expectativa de não poder contar com Puma Rodríguez, porém o lateral não está na lista de Marcelo Bielsa, do Uruguai. Em outubro do ano passado, o jogador esteve na lista, mas não participou daquela Data Fifa porque não estava em dia com a vacinação.