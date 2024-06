Dorival projeta Brasil com Endrick na reserva contra EUA; confira escalação

Treinador deve escalar Seleção com mexidas em todos os setores em relação ao amistoso do último fim de semana diante dos mexicanos

Autor do gol da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 2 contra o México, Endrick deve continuar entre os reservas para o amistoso diante dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), às 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

Dorival Júnior, aliás, tende a escalar a equipe com mexidas em todos os setores. Bento será o titular na meta, com Marquinhos e Beraldo – ambos do PSG – na zaga, e Danilo e Wendell nas laterais. João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá devem formar o meio de campo, com Rodrygo, Raphinha e Vini Jr no ataque. A informação é da ESPN.

Poupados no triunfo diante dos mexicanos, Rodrygo e Raphinha estarão entre os titulares contra os Estados Unidos. Endrick deve entrar mais uma vez no segundo tempo.