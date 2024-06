Dorival indica Brasil com novo trio de ataque, e Endrick na reserva contra EUA

Sob olhares de Marta, treinador sinaliza no treino desta segunda que irá escalar Seleção com mexidas em todos os setores

Autor do gol da vitória do Brasil contra o México, Endrick continuará entre os reservas para o amistoso diante dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), às 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Dorival Júnior irá escalar a Seleção com mexidas em todos os setores e um novo trio de ataque.

Poupados no triunfo diante dos mexicanos, Rodrygo e Raphinha estarão entre os titulares contra os Estados Unidos. Assim, Endrick deve entrar mais uma vez no decorrer do jogo.

Bento será o titular na meta, com Marquinhos e Beraldo na zaga, e Danilo e Wendell nas laterais. João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá devem formar o meio de campo, com Rodrygo, Raphinha e Vini Jr na frente. A informação é da ESPN.