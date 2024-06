Diniz conversa com John Kennedy em almoço após treino do Fluminense

Dupla conversou sobre assuntos familiares e as pretensões da carreira do atacante em conversa numa churrascaria no Rio de Janeiro

Após o treino do Fluminense na última sexta-feira (7), o técnico Fernando Diniz convidou o atacante John Kennedy para almoçar em uma churrascaria na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Assim, o papo durou três horas e girou em torno de temas como a vida pessoal do atacante e suas pretensões de vida e carreira. A informação é do portal “ge”

Dessa forma, não houve “puxão de orelha” durante a conversa, mas sim entender o momento do atleta. Vale lembrar que o convite não é inédito na carreira do treinador. Por outro lado, os almoços não costumam ser longos como aconteceu com o atacante, que treinou com o elenco no CT Carlos Castilho pela manhã naquele dia.