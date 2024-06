Diante do Vasco, Palmeiras tenta feito inédito neste Brasileirão

Na próxima quinta-feira (13), o Palmeiras recebe o Vasco pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Allianz Parque e a bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília). Na sétima colocação do torneio, o jogo é fundamental para que o time de Abel Ferreira não perca contato com o pelotão da frente. Com 11 pontos, a distância para o líder Flamengo está em três pontos.

Outro ponto importante para o jogo fica por conta da situação como mandante. O Alviverde ainda não venceu seus jogos em casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. Em três jogos, foram duas derrotas e um empate.