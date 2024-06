Cruzeiro anuncia Fabrício para ocupar cargo nas categorias de base

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (10) o retorno de Fabrício ao clube celeste. O ex-meio-campo assumirá o cargo de auxiliar técnico geral das categorias de base. Aliás, Adilson Batista, atual diretor-geral também na base, fez o convite.

“O Cruzeiro anuncia o ex-jogador Fabrício como novo Auxiliar Técnico Geral das Categorias de Base. Com rica história no futebol e muita experiência como atleta de alto desempenho, o profissional tem a importante missão de acompanhar o aperfeiçoamento individual dos atletas de todas as categorias da Toca da Raposa 1”, diz o comunicado do clube mineiro em uma rede social.

Fabrício participou na última sexta-feira do evento de inauguração do campo sintético da Toca da Raposa 1. O local recebeu o nome de Dirceu Lopes, em homenagem ao maior artilheiro da história do Cruzeiro.