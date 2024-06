Bale recebe oferta atrativa para voltar ao futebol: ‘Golfe quando quiser’

Condição principal de clube para tentar convencer ex-atacante a repensar a aposentadoria é não impedi-lo de praticar seu passatempo Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Gareth Bale passou por situação inusitada nos últimos dias. Afinal, o antigo jogador recebeu uma proposta tentadora para voltar ao futebol. Até porque, ele não precisaria ficar longe de uma das suas paixões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O clube em questão é o Wrexham, do País de Gales, terra natal do atleta. A oferta propõe que ele repensasse a aposentadoria e também não precisasse abandonar o golfe, seu passatempo. A única exigência é que ele se fizesse presente em alguns treinamentos. Exatamente para desenvolver o entrosamento com seus possíveis companheiros.

A oferta foi feita pelo dono do time e também ator de Hollywood, Rob McElhenney. A propósito, é a segunda vez que o Wrexham tentou fechar com o ex-astro. A primeira vez ocorreu em 2023. “Gareth Bale ainda está tecnicamente disponível! Fiz o apelo no ano passado e só vou dizer a Gareth que a oferta ainda está em cima da mesa. Vamos deixá-lo jogar golfe sempre que quiser. Contanto que ele venha treinar e descobriremos como colocá-lo no time”, detalhou em entrevista ao The Athletic. Ascensão do Wrexham Além de Rob McElhenney, outra estrela de Holywood é sócio proprietário do clube galês. Trata-se de Ryan Reynold, ator que interpretou Deadpool. A dupla comprou o Wrexham em dezembro de 2020 e assumiu a gestão de maneira definitiva em fevereiro de 2021. Os primeiros resultados positivos surgiram nas duas últimas temporadas. Isso porque conquistou dois acessos consecutivos e saiu da quinta para a terceira divisão do Campeonato Inglês. A nova administração também ajudou a levar mais mídia para o clube. Afinal, se tornou mundialmente conhecido graças à série “Bem-Vindos ao Wrexham”.

Namoro antigo do clube com Bale No início do ano passado, quando o Wrexham disputaria a quarta divisão houve a primeira investida. Na verdade, Ryan Reynolds tentou aproveitar a oportunidade após Bale parabenizar o clube galês pelo acesso. “Hey, Gareth Bale, vamos jogar golfe, onde eu com certeza não gastarei quatro horas tentando convencer você a deixar a aposentadoria para uma última temporada mágica”, tentou convencer o astro de Holywood. Em outra oportunidade, o protagonista em Deadpool utilizou suas redes sociais para postar uma montagem do ex-atacante com a camisa do Wrexham com a legenda “E se…”, no caso em inglês. Contudo, o ex-atleta rapidamente descartou qualquer possibilidade de voltar ao futebol. What if… pic.twitter.com/m8O8DG5U6j — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 27, 2023

Carreira de Bale e polêmica com golfe O jogador iniciou sua trajetória nas categorias de base do Southampton como lateral-direito. Em seguida, se transferiu para o Tottenham, onde tornou-se conhecido mundialmente e passou a jogar como atacante. Aliás, depois retornou por empréstimo ao Spurs. Apesar disso, o destaque despertou o interesse do Real Madrid. Na equipe espanhola venceu cinco troféus da Liga dos Campeões. Além disso, formou trio de ataque com Benzema e Cristiano Ronaldo. Na reta final de sua passagem pelos Merengues, quando atuava pela seleção de Gales em 2019, ele apareceu com uma bandeira polêmica. Na ocasião, ele segurava o item com os dizeres “Gales, golfe e Madrid”. Logo abaixo vinha a frase “nesta ordem”. Na oportunidade, a equipe nacional havia conseguido a classificação para disputar a Eurocopa de 2020.