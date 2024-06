Augusto Melo fala em traição e culpa opositores por rompimento com patrocinadora

“É um absurdo as pessoas lançarem isso nas redes sociais. Acabou sendo feita a negociação, foi para o meu jurídico e nesse contrato ele analisou as duas empresas, tanto patrocinadora quanto a intermediadora. A outra empresa é outro problema. Foi levantada as duas empresas, passou pelo jurídico, compliance e meu secretário geral. Pedi para pararem pagar, então são contratos mensais. As empresas pagam antecipados, se param de pagar o contrário é rescindido”, disse.

Presidente já mira novos patrocinadores

Por fim, Augusto Melo disse que mesmo com a confusão com a VaideBet, o Corinthians segue com credibilidade no mercado. Além disso, disse que já conversa com outras empresas para acertar novos patrocínios.