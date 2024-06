Augusto Melo diz que não recebeu proposta por Carlos Miguel

Goleiro estaria acertado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas mandatário acredita na permanência do atleta

Uma das grandes polêmicas que cercaram o Corinthians na última semana foi a possível saída do goleiro Carlos Miguel, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O arqueiro teria um acordo com o clube inglês e pode deixar o clube a qualquer momento. Contudo, de acordo com o presidente do Timão, Augusto Melo, o jogador segue trabalhando normalmente e que não tem proposta.

“O Carlos Miguel está treinando, não tive nenhuma proposta. Até agora não chegou nada, o menino está aí trabalhando”, disse Augusto Melo, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (10).

Além disso, Augusto admitiu surpresa com a saída de Cássio, criticou o contrato do goleiro que foi feito pela antiga diretoria e diz que acredita na permanência do arqueiro no Parque São Jorge