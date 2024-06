Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians visita o Atlético Goianiense nesta terça-feira (11), às 19h, no estádio Antônio Acciolly, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca duas equipes que precisam urgentemente da vitória. Afinal, o Timão é o 17° colocado, com cinco pontos e abre a zona de rebaixamento. Com um ponto a menos e uma posição abaixo se encontra o Dragão. Aliás, as duas equipes tem apenas uma vitória em toda a competição até aqui.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético-GO

O técnico Jair Ventura terá alguns desfalques importantes para a partida. Afinal, Bruno Tubarão, Yony González e Gustavo Campanharo estão no departamento médico e não retornam tão cedo. Além disso, por estar emprestado pelo próprio clube paulista ao Dragão, o volante Roni também não deve atuar nesta terça-feira. Contudo, a boa notícia é o retorno do artilheiro da equipe no ano, Luiz Fernando, até então suspenso por quatro jogos pelo STJD (já cumpriu dois). O Atlético-GO conseguiu efeito suspensivo da pena e ele está liberado para enfrentar o Timão.