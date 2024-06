Arão revela brigas com Gabigol no Flamengo, mas destaca: ‘Especial’

Ex-Flamengo e atualmente no Panathinaikos, da Grécia, o volante Willian Arão concedeu entrevista ao Charla Podcast, nesta segunda-feira. O jogador destacou a relação com o atacante Gabigol na época que estava no Rubro-Negro. Ele revelou que quase todo mundo do elenco teve algum tipo de discussão com o camisa 99, mas também não deixou de elogiar.

Momento icônico antes da final da Libertadores

Willian Arão também contou bastidores cômicos dos minutos que antecederam à grande decisão da Libertadores de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate. O camisa 5 do bicampeonato dividia o quarto com o lateral Renê e sofreu com as seguidas idas ao banheiro.

“Deu 7 da manhã, olhei para o lado, o Renê dormindo… Mas eu já estava me revirando há umas duas horas. Saí na ponta do pé. Fui no banheiro, dei a primeira barrigada, estava ansioso. Nesse dia, foram umas 15. Quando eu fico muito ansioso… Voltei na pontinha do pé, pensei em não acordar o Renê. Quando deito na cama, ele vira e diz: “está acordado, né, amigão? Está todo cagado, né?”. Aí eu falei assim: “pô, amigão. Eu também. Bora descer para o café da amanhã”, disse, aos risos.

Apesar dos ‘problemas intestinais’, Willian Arão jogou 86 minutos da final disputada em Lima, no Peru. Porém, o título só veio após a saída do volante. Afinal, Gabigol balançou as redes nos minutos finais.